Kamyonla çarpışan otomobildeki uzman çavuş hayatını kaybetti Güncel Haberler Van karayolunda otomobil ile kamyonun çarpıştığiı kazada Uzman Çavuş Hüseyin Polat (25) hayatını kaybetti. AĞRI- Van karayolunda otomobil ile kamyonun çarpıştığiı kazada Uzman Çavuş Hüseyin Polat (25) hayatını kaybetti. Kaza, bugün Ağrı-Van karayolundaki havalimanı kavşağında meydana geldi. Hamur ilçesinden Ağrı istikametine seyir halinde olan Uzman çavuş Hüseyin Polat yönetimindeki 25 ACP 384 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Polat'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Aşkın Köz (50) yönetimindeki 55 AEB 773 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Uzman Çavuş Hüseyin Polat, olay yerinde hayatını kaybetti.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevkedildi. Hüseyin Polat'ın cansız bedeni Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Erzurumlu olduğu öğrenilen Polat'ın cenazesinin işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketine gönderileceği öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hüseyin Polat Van Güncel Haberler

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