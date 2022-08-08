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Kamyonla çarpışan otomobildeki anne ile kızı öldü, baba yaralı (2)

Kamyonla çarpışan otomobildeki anne ile kızı öldü, baba yaralı (2)

KAZA ANI KAMERADA?Çorum'da kamyonla çarpışan otomobildeki sürücü Fatih Benli'nin (37) yaralandığı, eşi Dudu ile (37) kızı Zuma Benli'nin (1) hayatını kaybettiği kaza anı, MOBESE kamerasına yansıdı.

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KAZA ANI KAMERADA?

Çorum'da kamyonla çarpışan otomobildeki sürücü Fatih Benli'nin (37) yaralandığı, eşi Dudu ile (37) kızı Zuma Benli'nin (1) hayatını kaybettiği kaza anı, MOBESE kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kırmızı ışık ihlali yapan kamyonun çarptığı otomobilin savrularak refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp, durduğu görülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel

Fatih Çorum Güncel Haberler

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