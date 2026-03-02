Haberler

Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir otomobilin kamyonla çarpışmasının ardından devrilmesi sonucu sürücü Ali Telli hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede, cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kamyonla çarpıştıktan sonra boş olan sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Telli (58) kontrolündeki 34 CJG 427 plakalı otomobil ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait 63 AGG 429 plakalı kamyon, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 25'inci kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki boş olan sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede sürücü Telli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
