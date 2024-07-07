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Kamyonetin Yük Asansörü Düşünce İşçi Hayatını Kaybetti

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Kadıköy'de bir kamyonetin yük asansörü teknik bir arıza nedeniyle düşünce, asansöre binen bir işçi hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

KADIKÖY'de 9'uncu kattan eşya taşınması sırasında, kamyonette kurulu bulunan yük asansörüne binen bir kişi, asansörün teknik bir arıza nedeniyle düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Asansörün düşüş anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Merdivenköy Mahallesi, Uyanış Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 9 katlı bir binanın 9'uncu katına kamyonette kurulu bulunan yük asansörü ile eşya taşıyan bir kişi, 9'uncu katta yük asansörüne bindi. Bir süre sonra yük asansörü teknik bir sorun nedeniyle düştü. Bir süre havada asılı kalan işçi 9'uncu kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

ASANSÖRÜN DÜŞÜŞ ANI KAMERAYA YANSIDI

Yük asansörünün düştüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir süre hareket eden asansörün bir anda düşmesi sonucu işçininde düştüğü anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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