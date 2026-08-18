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Aydın'da Kamyonetin Çarptığı 67 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Aydın'da Kamyonetin Çarptığı 67 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Aydın'da yolun karşısına geçmek isteyen 67 yaşındaki Günay Çimentepe, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Çimentepe hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN'da yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Günay Çimentepe (67), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Otoyol Kavşağı bağlantı yolundaki trafik ışıklarında meydana geldi. Emir Yeşilyurt (37) yönetimindeki 06 EMY 408 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekledikten sonra yeşil ışığın yanmasıyla hareket etti. Bu sırada kamyonet, yolun sağ tarafından karşıya geçmek isteyen ve kavşakta mendil ve su sattığı belirtilen Günay Çimentepe'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Çimentepe, ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Günay Çimentepe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kamyonet sürücüsü Emir Yeşilyurt, gözaltına alındı. Sürücünün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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