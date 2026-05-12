Aydın'da kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk öldü
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Hakan S. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Hakan S. (2), Hisar Mahallesi'nde babasının kullandığı 09 RZ 212 plakalı kamyonetin altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cenazesi, Sultanhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik