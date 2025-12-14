Haberler

Adana'da Motosiklet Kamyonete Çarptı: 1 Ölü

Adana'da Motosiklet Kamyonete Çarptı: 1 Ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADANA'nın Seyhan ilçesinde kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Can Uzun (24), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Can Uzun (24), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Mıdık Mahallesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Can Uzun yönetimindeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Uzun ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Uzun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
İsrail'den bir açıklama daha! Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi

Hanuka kutlamalarındaki kanlı saldırı sonrası ipler gerildi
'Dünyanın en iyi 100 çorbası' listesinde Türk lezzeti ikinci sırada! Ne mercimek ne kelle paça

"Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesinde Türk lezzeti ikinci sırada
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, oğlu ile ilk fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncudan oğluyla ilk poz: Kalbim...
Benzine 2 lira 2 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Tarih netleşti, dev indirim geliyor
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Zelenski'nin Almanya'daki karşılanma şekli diplomatik protokol tartışması yarattı

Putin'in keyfini yerine getirecek görüntü! Zelenski'ye soğuk duş
title