Adana'da Motosiklet Kamyonete Çarptı: 1 Ölü

ADANA'nın Seyhan ilçesinde kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Can Uzun (24), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Mıdık Mahallesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Can Uzun yönetimindeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Uzun ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Uzun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.