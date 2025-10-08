Kamyonet Sürücüsü Tutuklandı
Bornova'da kamyonet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucunda iki Suriye uyruklu kişi hayatını kaybetti. Kazada gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Emre Güzel, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Bornova ilçesinde kamyonetle elektrikli bisikletin çarpıştığı ve Suriye Uyruklu Osman Haciali (33) ile Muhammed Ahmed'in (45) yaşamını yitirdiği kazada gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Emre Güzel, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Mert CONA/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel