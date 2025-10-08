Haberler

Kamyonet Sürücüsü Tutuklandı

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Bornova ilçesinde kamyonetle elektrikli bisikletin çarpıştığı ve Suriye Uyruklu Osman Haciali (33) ile Muhammed Ahmed'in (45) yaşamını yitirdiği kazada gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Emre Güzel, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

