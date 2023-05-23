Kamyonet nehre uçtu, kayıp sürücü aranıyor
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ARTVİN'de Çoruh Nehri'ne uçan kamyonetin sürücüsü Zübeyir Topal (41), akıntıya kapılıp kayboldu.
ARTVİN'de Çoruh Nehri'ne uçan kamyonetin sürücüsü Zübeyir Topal (41), akıntıya kapılıp kayboldu. Topal için nehirde arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Artvin- Ardahan kara yolunun 34'üncü kilometresinde meydana geldi. Zübeyir Topal'ın (41) kontrolünü kaybettiği 55 AIL 79 plakalı kamyonet, Çoruh Nehri'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, ulaştıkları kamyonette sürücü Topal bulunamadı. Nehirde akıntıya kapılarak kaybolduğu belirlenen sürücü için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurbay Usta - Güncel