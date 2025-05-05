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Kamyondaki Tomrukların Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Kamyondaki Tomrukların Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kamyonundaki tomrukları boşaltmaya çalışan Metin Yaşar, devrilen tomrukların altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde boşaltmaya çalıştığı kamyonundaki tomrukların üzerine devrilmesi sonucu yaralanan Metin Yaşar (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Dokurcun Mahallesi'ndeki Güney Dokurcun Orman İşletme Şefliği 166 Nolu Tensil (Boşaltma) Bölmesi'nde meydana geldi. Tomruk yüklü kamyonu boşaltmak için tesise gelen 4 çocuk babası Metin Yaşar, kasadaki halatın kopmasıyla birlikte devrilen tomrukların altında kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, tomrukların altından kurtardıkları Yaşar'ı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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