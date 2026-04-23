Kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

MARDİN'in Midyat ilçesinde dönüş yapan kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Midyat-Batman kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, dönüş yapmaya çalışan kamyona çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı