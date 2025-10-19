Haberler

Kamyon Sürücüsü, Kafasına Yoğurt Kabı Sıkışan Köpek Yavrusu İle İlgilendi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, yol ortasında kafasında yoğurt kabı bulunan köpek yavrusunu gören kamyon sürücüsü, hemen harekete geçerek yavruyu kurtardı ve anı kamerasıyla kaydetti.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kafası yoğurt kabına sıkışan köpek yavrusunu kamyon sürücüsü kurtardı.

Çiftlikköy'e bağlı Denizçalı köyü Handere mevkisinde belediyeye ait hafriyat kamyonu sürücüsü, yol ortasında kafasında yoğurt kabı bulunan köpek yavrusunu gördü.

Kamyondan inen sürücü, plastik yoğurt kabını köpek yavrusunun kafasından çıkardı.

Bir süre köpeği seven sürücü daha sonra bölgeden ayrıldı.

Kamyon sürücüsü köpek yavrusunu kurtardığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
