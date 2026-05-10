Kartal'da trafikte tartıştığı sürücünün aracına saldıran kamyon şoförüne 180 bin lira ceza

KARTAL'da trafikte tartıştığı sürücüyü önce aracıyla takip edip, ardından saldıran kamyon şoförü T.T., polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 180 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Araçlar ise 60 gün trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, sanal medyada paylaşılan Kartal'da trafikte yaşanan tartışma görüntülerinin üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde görüntülerde yer alan şoförün T.T. olduğu tespit edildi. Kamyon şoförünün trafikte tartıştığı başka bir aracı saldırı amacıyla ısrarla takip ettiği ve araçtan indiği belirlendi.

Polis ekiplerince yakalanan kamyon şoförüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca olayda kullanılan araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Öte yandan T.T., hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı