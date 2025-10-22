MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde kum boşaltmak için sürücünün damperini kaldırdığı kamyon, park halindeki minibüsün üzerine devrildi.

Kaza, sabah saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Sürücüsünün yüklü kumu boşaltmak için damperini kaldırdığı 23 DE 135 plakalı kamyon, 06 AE 2698 plakalı park halindeki minibüsün üzerine devrildi. Kazada minibüs hurdaya dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.