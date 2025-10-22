Kamyon Park Halindeki Minibüsün Üzerine Devrildi
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, kum boşaltmak için damperi kaldırılan bir kamyon, park halindeki minibüsün üzerine devrildi. Olayda minibüs hurdaya dönerken, inceleme başlatıldı.
MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde kum boşaltmak için sürücünün damperini kaldırdığı kamyon, park halindeki minibüsün üzerine devrildi.
Kaza, sabah saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Sürücüsünün yüklü kumu boşaltmak için damperini kaldırdığı 23 DE 135 plakalı kamyon, 06 AE 2698 plakalı park halindeki minibüsün üzerine devrildi. Kazada minibüs hurdaya dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel