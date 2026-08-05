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Keskin'de Kamyon Kazası: 1 Ağır Yaralı

Keskin'de Kamyon Kazası: 1 Ağır Yaralı
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir kamyonun diğerine arkadan çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Kazada sürücü Süleyman O., araçta sıkışırken itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde kamyonun başka bir kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Keskin ilçesi Ceritkale köyü yol ayrımında meydana geldi. Süleyman O. (54) idaresindeki 40 KK 293 plakalı kamyon, Cengiz B.'nin (60) kullandığı 06 DK 8246 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada şoförlerden Süleyman O. araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olduğu belirlenen Süleyman O., itfaiye ve AFAD ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Süleyman O., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan şoförün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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