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Kamyon motokuryeyi altına aldı... O anlar kamerada

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Tokat'ta meydana gelen trafik kazaları şehir güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çeşitli kavşaklarda meydana gelen trafik kazalarında araçların hızlı olmaması muhtemel bir kötü durumun önüne geçti. Maddi hasarla atlatılan trafik kazaları, trafikte bir anlık dikkatsizliğin sonucu olarak gözler önüne serildi.

Kamyon motokuryeyi altına aldı... O anlar kamerada

TOKAT - Tokat'ta meydana gelen trafik kazaları şehir güvenlik kameraları tarafından kaybedildi.

Çeşitli kavşaklar da meydana gelen trafik kazalarında araçların hızlı olmaması muhtemel bir kötü durumun önüne geçti. Maddi hasarla atlatılan trafik kazaları, trafikte bir anlık dikkatsizliğin sonucu olarak gözler önüne serildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Çiftci - Güncel

Tokat Güncel Haberler

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