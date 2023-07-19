Kamyon motokuryeyi altına aldı... O anlar kamerada

Tokat'ta meydana gelen trafik kazaları şehir güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çeşitli kavşaklarda meydana gelen trafik kazalarında araçların hızlı olmaması muhtemel bir kötü durumun önüne geçti. Maddi hasarla atlatılan trafik kazaları, trafikte bir anlık dikkatsizliğin sonucu olarak gözler önüne serildi.