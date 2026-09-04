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Bursa'da Korkunç Kaza: Arıza Yapan Kamyonete Çarpan Kamyon 1 Kişinin Ölümüne, 1 Kişinin Yaralanmasına Neden Oldu

Bursa'da Korkunç Kaza: Arıza Yapan Kamyonete Çarpan Kamyon 1 Kişinin Ölümüne, 1 Kişinin Yaralanmasına Neden Oldu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, arıza yaparak emniyet şeridine çekilen kamyoneti tamir etmeye çalışan iki kişiye, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, diğer kişi ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'da kamyon, arıza yapınca sürücü tarafından emniyet şeridine çekilen kamyonete çarptı. Kazada aracı tamir eden 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Bursa Çevre Yolu Görükle Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 43 VA 955 plakalı palet yüklü kamyoneti arızalanınca emniyet şeridine çeken sürücüyle yanındaki arkadaşı, tamir için aracın altına girdi. Bu sırada Ertan G. idaresindeki 41 K 0102 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle emniyet şeridindeki kamyonete çarptı.

İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin kamyonetin altından çıkardığı 2 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlenirken, diğeri ise ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kamyon şoförü Ertan G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada ölen ve yaralanan 2 kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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