Hekim Birliği Sendikası: Sağlık Sistemi, Yalnızca Bina Yaparak Değil, İçinde Çalışacak Hekimi Koruyarak Ayakta Kalır

Hekim Birliği Sendikası, 2026 uzman hekim atamalarında 1747 kadronun yalnızca 483'ünün tercih edildiğini, bunun yapısal bir kriz olduğunu belirterek güvenli çalışma ortamı ve adil ücret politikası çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası, "Kamuda hekim tutabilmek için, güvenli çalışma ortamı, insani hasta sayıları, emeğin karşılığını veren ücret politikası, liyakatli planlama, mesleki saygınlığı koruyan uygulamalar artık zorunluluktur. Sağlık sistemi, yalnızca bina yaparak değil, içinde çalışacak hekimi koruyarak ayakta kalır" açıklamasını yaptı.

Hekim Birliği Sendikası'ndan, "Kamuda hekim krizi derinleşiyor" başlığıyla yapılan açıklamada, 2026 yılı uzman hekim atamalarında ortaya çıkan tabloya yer verildi.

Açıklamada, 2026 yılı uzman hekim atamalarında açılan 1747 kadronun, yalnızca 483'ünün tercih edilmesinin, artık sorunun geçici değil, yapısal bir kriz haline geldiğini açıkça gösterdiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"78 branşın 28'i hiç tercih edilmemiş, bazı illerde açılan kadroların tamamı boş kalmış, özellikle çocuk yan dalları, yoğun bakım ve kritik branşlarda ciddi açık oluşmuştur. Hekimler, şiddetin, ağır iş yükünün, dakikalara sıkıştırılmış muayenelerin, adaletsiz teşvik sistemlerinin, tükenmişliğin içinde kamu hastanelerinden uzaklaşmaktadır. Sorun yalnızca hekim sorunu değildir. Bu tablo, vatandaşın sağlık hizmetine erişim sorunudur. Kamuda hekim tutabilmek için güvenli çalışma ortamı, insani hasta sayıları, emeğin karşılığını veren ücret politikası, liyakatli planlama, mesleki saygınlığı koruyan uygulamalar artık zorunluluktur. Sağlık sistemi, yalnızca bina yaparak değil; içinde çalışacak hekimi koruyarak ayakta kalır."

Kaynak: ANKA
