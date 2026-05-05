Sahte e-imza davasında mütalaa açıklandı: 22 ile 120 yıl arasında hapis istemi

ANKARA'da kamu kurumları yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlendiği iddiasına ilişkin 286 sanığın yargılandığı davada savcı, 264 sanık hakkında mahkumiyet 22'si hakkında ise beraat istedi. Örgüt lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Ziya Kadiroğlu için 120 yıl, diğer sanıklar için ise 22 yıl ile 85 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezaları talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen e-imza soruşturması kapsamında 3 ayrı iddianame hazırlandı. İddianamelerde toplam 286 kişi hakkında, 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme' ve ' Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' gibi çeşitli suçlarından dava açıldı. Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 dosya birleştirildi.

'HERHANGİ BİR ÖRGÜT KURMADIM'

Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya aralarında örgüt elebaşısı Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 29 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Kadiroğlu savunmasında, "Herhangi bir örgüt kurmadım. Benim bir kod adım yok. Örgüt kurmakla yargılanıyorum. Kurduğum iddia edilen örgütte ailem ve birkaç arkadaşım var. Adı geçen kişilerle örgüt kurmadım, yönetmedim. Sanıkların çoğunu tanımıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ve üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ileri sürerek, mahkemeden, tahliye ve beraat talep etti.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Savunmaların ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, dosya kapsamında yargılanan toplam 286 sanıktan 264'ü hakkında mahkumiyet, 22'si hakkında ise beraat talep edildi. Suç örgütünün kurucusu ve lideri olduğu değerlendirilen sanık Ziya Kadiroğlu hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme', 'Elektronik İmza Kanunu'na muhalefet' ve 'Bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme' gibi birçok suçtan toplam 120 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Örgüt kapsamında çeşitli suçlardan yargılanan sanıklardan Gökay Celal Gülen, Zeynep Karacan, Mıhyeddin Yakışır, Yalçın Maraşlı ve Ali Çiçekli hakkında 85'er yıl hapis cezası talep edildi. Taner Dağhan için 43 yıl, Yaren Özkarakaş için 38 yıl, Halil Erkoç için 37 yıl, Gülseren Üstün için 33 yıl, Oğuzhan Ercan, Ayhan Ateş ve Enver Yılmaz için 30'ar yıl, Fuat Tanış Arslan için 28 yıl, Oğuz Deniz için 23 yıl, İbrahim Akyüz ve Özge Baydemir için ise 22'şer yıl hapis cezası istendi.

1 SANIĞIN DAHA TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Ali Çiçekli'nin tutuklanmasına, diğer sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.

