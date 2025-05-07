Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan savaşı için Türkiye'den endişelendiren açıklama
Devlet Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti

"Kamu Personeli Okuyor Projesi" ile kitap sevgisi kurumlara taşındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Kargı ilçesinde başlatılan "Kamu Personeli Okuyor Projesi" kapsamında kamu personeli eş zamanlı kitap okudu.

Çorum'un Kargı ilçesinde başlatılan "Kamu Personeli Okuyor Projesi" kapsamında kamu personeli eş zamanlı kitap okudu.

Şehit Suat Yaşar İlçe Halk Kütüphanesi, ilçede kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla "Kamu Personeli Okuyor Projesi"ni hayata geçirdi.

Öğle yemeği arasında, ellerine kitaplarını alan kamu görevlileri, yaklaşık 1 saat kitap okudu.

Suat Yaşar İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Furkan Yiğit, projenin amacının kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek ve örnek bir davranış sergileyerek topluma mesaj vermek olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
6,2'lik İstanbul depreminin raporu: Fayın büyük kısmı yerinde duruyor

Uzmanların polemik malzemesi yaptığı İstanbul için ürküten rapor
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Kaya Çilingiroğlu 10 bin TL'ye oturduğu evi boşalmak için adeta servet istedi

Etiler'deki ev krizi büyüdü! Tahliye için adeta bir servet istedi
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabık gözaltına alındı

Erdoğan'ın sözlerinden sonra emniyet harekete geçti! Gözaltına alındı
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.