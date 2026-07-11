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Bakan Göktaş: Kamuda 0-6 yaş çocuk bakımevleri için yeni adım attık

Bakan Göktaş: Kamuda 0-6 yaş çocuk bakımevleri için yeni adım attık
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle kamu kurumlarında personelin 0-6 yaş arası çocuklarına yönelik bakımevlerinin yaygınlaştırılacağını duyurdu. Bakan, bu adımın aile dostu çalışma hayatını güçlendirme ve çocuklara sunulan hizmetlerin niteliğini artırma hedefi doğrultusunda atıldığını belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kamu kurum ve kuruluşlarının personeline yönelik 0-6 yaş çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için önemli bir adım daha attık" dedi.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e işaret ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğimizle, kamu kurum ve kuruluşlarının personeline yönelik 0-6 yaş çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için önemli bir adım daha attık. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda; çocuklarımıza sunulan bakım ve eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmaya, çalışan anne ve babalarımızı desteklemeye ve aile dostu çalışma hayatını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Yönetmeliğimizin evlatlarımıza, ailelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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