''Kamu İhale Mevzuatı'' eğitimi Kocaeli'nde yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği işbirliğiyle, "Kamu İhale Mevzuatı" eğitimi düzenlendi.

YOĞUN KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Marmara Belediyeler Birliği işbirliğiyle Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonunda "Kamu İhale Mevzautı" eğitimi düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinde görevli personel katıldı.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ VE EĞİTİM KONULARI

Eğitmen Ümit Arslan tarafından verilen eğitimde temel ihale bilgileri, ihale süreci işlemleri, teklif değerlendirmeleri, mal alımı, hizmet alım, yapım işi ihalelerine ilişkin özel hususlar, doğrudan temin, EKAP, E-İhale gibi konular işlendi. Böylece eğitim ile personellerin mevzuat çerçevesinde tüm ihale sürecini eksiksiz ve doğru olarak geçirebilme konusunda yetkinlik sahibi olması sağlanacak.

Bültenler / Güncel