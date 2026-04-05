Evin girişini kapatan baz istasyonu KDK aracılığıyla kaldırıldı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), evin önüne kurulan baz istasyonunun kaldırılması talebinin uygun bulunmasına rağmen karşılanmaması üzerine ilgili kurumlarla görüşerek kaldırılmasını sağladı.

Kurumun "dostane çözüm" kararına göre, İzmir'de bir evin önüne baz istasyonu kuruldu. Ev sahibi, baz istasyonunun büyüklüğü nedeniyle evinin önünün kapandığını belirterek, kaldırılmasını talep etti.

Talep üzerine ilgili ekipler, bölgede inceleme yaptı. İstasyonun yerinin uygun olmadığını tespit eden ekipler, istasyonun kaldırılacağını bildirdi.

Ekiplerin "uygun olmadığı" tespitine rağmen uzun süre evinin önündeki baz istasyonu kaldırılmayan kişi, talebinin karşılanması adına KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla yetkili kurumlarla temas kurdu. Bir süre sonra ilgili kurumlar ile başvurucu, baz istasyonunun kaldırıldığını KDK'ye iletti.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
