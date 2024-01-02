Kamu Denetçiliği Kurumu, Çocuk Yardımı Ödemesi Sorununu Çözdü

DEVLET Memurları Kanunu kapsamında alması gereken çocuk yardımı ödemesi 3 ay boyunca yapılmayan memurun sorunu, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) yaptığı başvuru ile çözüldü. KDK'nın yaptığı görüşmeler sonucunda ilgili kurum tarafından başvurucuya 3 aylık ödemesi yapıldı.

Vatandaşın kamu idareleri ile yaşadığı sorunları başvuru üzerine inceleyen KDK, 2023 yılında da binlerce başvuruyu arabuluculuk girişimleriyle çözdü. Türkiye'nin en önemli hak arama kurumlarından olan KDK, vatandaşlardan 'www.ombudsman.gov.tr' adresi üzerinden ücretsiz aldığı başvuruları kısa sürede çözüme kavuşturuyor. KDK'ya başvuruda bulunan kişi, 2022 yılında çocuğunun doğduğunu belirterek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında, devlet memurlarına aile yardımı ödeneceğinin hüküm altına alındığını, çalışmayan eş ve çocuk için ödenecek tutarların belirlendiğini hatırlattı. Başvurucu, Ağustos 2022, Nisan 2023 ve Mayıs 2023 dönemlerinde tarafına çocuk yardımı ödemesi yapılmadığını tespit ettiğini kaydetti. Kanun gereğince hak kazandığı çocuk yardımının tarafına ödenmesi için ilgili kurumla görüştüğünü belirten başvurucu, talebinin reddedildiğini bildirdi. Başvuru üzerine sorunu incelemeye alan KDK, ilgili kurum ile görüşmeler yaptı. Bunun üzerine ilgili kurum, başvuranın 3 aylık ödenmeyen çocuk yardımlarının tarafına ödenmesi talebinin yerine getirildiğini bildirdi.

AD VE SOYADINI DEĞİŞTİRDİ, GÜNCELLEME İÇİN KDK'YA BAŞVURDU

KDK'ya başvuran başka bir başvurucu da ad ve soyadı bilgilerinde değişiklik olduğunu, değişikliğin Merkezi Nüfus İdare Sistemi'ne yansıdığını belirtti. Değişiklik öncesi hak kazanımı elde ettiği KOSGEB girişimcilik eğitimi sertifikasında hala önceki ad ve soyadı bilgilerinin yer aldığını, bu bilgilerin güncellenmesini, e-Devlet'ten de bu konuda belge alırken benzer sıkıntı yaşadığını bildirdi. Başvurucu, gerekli güncellemenin yapılmasını talep etti. Başvuruyu inceleyen KDK, sorunun çözümü için devreye girerek, sorunun çözülmesi için çalışma yaptı.

KALDIRIM İŞGALİNE KDK GİRİŞİMİYLE ÇÖZÜM

İstanbul'da engelli bir vatandaş da kaldırıma park edilen araçlar nedeniyle akülü tekerlekli sandalye ile yolu kullanmak zorunda kaldığını ve bu durumun kendisi için hayati risk oluşturduğunu belirtti. Başvurucu, kaldırıma park etmeyi engelleyici dubalar yapılmasını KDK'dan talep etti. Başvuruyu inceleyen KDK, sorunun giderilmesi için ilgili kurumlarla görüştü. Vatandaşın talebi üzerine kaldırıma park etmeyi engelleyici dubalar yapıldığı ve sorunun çözüldüğü KDK'ya bildirildi.

KOPAN İNTERNET KABLOSU İÇİN BAŞVURU

Başka bir başvurucu da fırtına nedeni ile binalarında internet kablosunun koptuğunu, sorunun giderilmesi için defalarca ilgili yerleri aramalarına rağmen ilgilenilmediğini belirterek, öğrencilerin ders çalışamadığını, mağdur olduklarını ve olmayan internetin faturasının ödendiğini bildirdi. KDK'nın yaptığı görüşmeler sonunda ilgili kurum tarafından sorun çözüldü ve söz konusu binaya tekrar internet bağlandı.