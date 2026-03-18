Kamu Başdenetçisi Akarca'dan Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi ziyareti

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevinde yaşlılarla bir araya gelerek onların bayramını kutladı ve sergi açılışına katıldı.

Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Akarca, Yaşlılar Haftası dolayısıyla 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada huzurevi sakinlerinin yaklaşan bayramını kutlayan, onlarla sohbet eden Akarca, hobi atölyelerinde yapılan resim ve el sanatlarından oluşan serginin de açılışına katıldı.

Mehmet Akarca, "Yaşlılar Haftası vesilesiyle kıymetli büyüklerimizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyor, sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatma Yiğiter Kara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürü Cüneyd Özdemir de yer aldı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
