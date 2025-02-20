İstanbul'da yarın da okullar tatil edildi

İstanbul'da öğrencilerin beklediği açıklama geldi
Ankara'da sahte içkiden can kaybı 63'e yükseldi

Ankara'da kabus bitmiyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun
'Maaşımız yetmiyor' diyen milletvekilinden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

"Maaşımız yetmiyor" diyen vekilden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Eskişehir'de Vatandaşlarla Buluştu

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Eskişehir'de Vatandaşlarla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, 'Ombudsman Eskişehirlilerle Buluşuyor' programında katılımcılarla bir araya gelerek Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) hakkında bilgiler verdi. Programda, KDK'nın işleyişi ve insan haklarına dayalı adalet anlayışı vurgulandı.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Ombudsman Eskişehirlilerle Buluşuyor" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilik himayesinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) faaliyetlerine ilişkin video gösterildi.

Kamu Başdenetçisi Akarca, programın açılışında yaptığı konuşmada, KDK'nin 2012'de kurulduğunu hatırlattı.

Kurumlarının kamu hizmetlerinin işleyişinde etkin şikayet mekanizması oluşturduğunu vurgulayan Akarca, "KDK, idarenin her türlü eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünden inceler, araştırır ve ilgili kamu idaresine öneride bulunur. Bu, bir hak arama ve ulusal insan hakları kurumu." diye konuştu.

Akarca, KDK'ye şimdiye kadar 250 bin civarında başvuru yapıldığını, bunların yüzde 98'inin çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Başvuru için herhangi ücret talep edilmediğinin altını çizen Akarca, "Demokrasinin kökleştiği, hukuk devleti ilkelerinin harfiyen uygulandığı yerlerde Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurular sonucu yapılan incelemelerde tavsiye kararlarına uyma oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bizde de bu, her geçen gün yükselmektedir." ifadelerini kullandı.

"İdarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine tabidir"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da böylesine bir programa ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Akarca'nın şimdiye kadar pek çok önemli görevde bulunduğunu anlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"İdarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine tabidir. Yargıya vatandaşın başvurma hakkı saklı olmak üzere yargıya başvurmadan sorununu aktarabileceği ve çözüm üretebileceği farklı mekanizmalar bakımından ombudsmanlık müessesesi, Türkiye'de çok önemli bir görevi üstlendi ve büyük bir başarıyla da yürütüyor."

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de devletin temelinde adaletin yer almasının önemine işaret etti.

Adaletin adeta nefes almak gibi zorunlu bir ihtiyaç olduğunu belirten Ünlüce, "Bu yönüyle insanların en temel hak arama hakkını kullanmasında KDK, dünyada bilinen adıyla ombudsmanlık, çok önemli bir noktada bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Serbest kürsü şeklinde devam eden etkinliğe Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, kamu denetçileri, akademisyenler, memurlar ile öğrenciler katıldı.

Bu arada Eskişehir Valiliğini ziyaretinde Vali Aksoy'la görüşen Akarca, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'yle buluştu.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
img

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun
img

Kızılcık Şerbeti'nde flaş ayrılık
img

Fotoğraf çekmek için vagondan sarkan kadın, yere düşerek öldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada

Silahla şaka faciayla noktalandı
Atadığı hakemle ülke gündemine oturan TFF Başkanı, derbi öncesi canlı yayına çıkacak

TFF Başkanı'ndan dev derbi öncesi çok konuşulacak bir hamle daha
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum

Müge'yi isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.