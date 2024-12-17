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Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca Anıtkabir'i Ziyaret Etti
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TBMM tarafından Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Akarca ve beraberindeki Kamu Denetçileri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Akarca, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

TBMM Genel Kurulunca Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Akarca ve Kamu Denetçileri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Akarca başkanlığındaki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Akarca'nın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Akarca ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Akarca, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"12 Kasım tarihinde TBMM tarafından seçilmiş Kamu Başdenetçisi olarak Kamu Denetçisi arkadaşlarımla birlikte göstermiş olduğunuz ilkelere ve emanet ettiğiniz değerlere bağlılıklarımızı arz etmek için yüksek huzurundayız. KDK, kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak suretiyle idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak, vatandaşın hak arama kültürünü yaygınlaştırmak için kurulmuştur. KDK olarak, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, aklı ve bilimi rehber kabul ederek, vatandaşlarımızın idareyle olan sorunlarının adalet ve hakkaniyetle çözülmesi için var gücümüzle çalışacağız."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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