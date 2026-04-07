Kamerun, 16 vatandaşının Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybettiğini bildirdi
Kamerun Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Rus saflarında bulunan 16 Kamerunlu askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, ailelere temas kurmalarını istedi ve Rus tarafı ile yazışmaların sürdüğünü bildirdi.
Kamerun, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rus saflarında bulunan Kamerunlu 16 sözleşmeli askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kamerun Dışişleri Bakanlığı, ulusal televizyon CRTV aracılığıyla yaptığı duyuruda, Rusya'da hayatını kaybeden Kamerun vatandaşlarının isim listesini paylaşarak, ailelerin Bakanlık ile temasa geçmesini istedi.
Öte yandan, Bakanlık ile Rusya'nın Yaounde Büyükelçiliği arasındaki basına yansıyan yazışmalara göre, Rus tarafı, 5 Mart 2026 tarihli resmi yazıyla Kamerun vatandaşı 16 kişinin hayatını kaybettiğini Kamerun makamlarına ileterek, söz konusu kişilerin "özel askeri operasyon bölgesinde" hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yazışmalarda, taraflar arasında sürece ilişkin bilgilendirmelerin sürdürüleceği ve gelişmeler hakkında karşılıklı temasın devam edeceği de belirtildi.