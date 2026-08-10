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Boko Haram Kamerun'da 8 sivili öldürdü

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Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde Boko Haram saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Saldırıda köy yağmalandı ve hayvanlar gasbedildi; örgüt 2009'dan beri 20 binden fazla kişinin ölümüne yol açtı.

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, terör örgütü Boko Haram üyeleri Uzak Kuzey bölgesine bağlı Kangaleri köyüne saldırı düzenledi.

Saldırıda 6 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Yaralılardan 2'sinin daha sonra hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 8'e yükseldi. Diğer yaralının tedavisi sürüyor.

Köydeki birçok evi yağmalayan teröristler köylülere ait büyükbaş hayvanları gasbederek bölgeden uzaklaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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