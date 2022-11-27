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Kamerun'da meydana gelen toprak kaymasında 14 kişi öldü

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Kamerun'un başkenti Yaounde'de meydana gelen toprak kayması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Heyelan cenaze töreni sırasında meydan geldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından korkuluyor.

Kamerun'un başkenti Yaounde'de dün yaşanan toprak kayması felaketi yaşandı. Olayda 14 kişi hayatını kaybetti.

Bölge Valisi Naseri Paul Bea, ulusal televizyon kanalı CRTV'de yaptığı açıklamada, Yaounde'nin Damas bölgesinde cenaze töreni yapıldığı sırada heyelan meydana geldiğini duyurdu.

Vali Naseri Paul Bea, dün olayın ardından yaptığı açıklamada, "Cesetleri merkez hastanenin morguna taşıyoruz, diğer insanları veya cesetleri arama çalışmaları ise devam ediyor" demişti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Afrika'nın en yağışlı şehirlerinden biri olan Yaounde'de, bu yıl şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda sel felaketi yaşanırken, binlerce kişi yerinden oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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