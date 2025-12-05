Haberler

Kamerun'da Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği düzenlendi

Kamerun'da Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamerun'un başkenti Yaounde'de, Türkiye'nin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliğinde, Türk kahvesi kültürü tanıtıldı. Büyükelçi Volkan Öskiper, Türk kahvesinin zengin kültürel geçmişine değindi.

Kamerun'un başkenti Yaounde'de, Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Kamerunlu gazeteciler ve birçok davetli katıldı.

Büyükelçi Öskiper, törende yaptığı konuşmada, Türk kahvesinin Osmanlı döneminden bugüne uzanan zengin kültürel birikiminin, yalnızca bir içecek geleneği değil aynı zamanda misafirperverliğin, paylaşımın ve sohbet kültürünün sembolü olduğunu söyledi.

Kahvenin farklı toplumları bir araya getiren kültürel bir köprü işlevi gördüğünü belirten Öskiper, Türk kahvesinin yüzyıllardır süregelen geleneğinin bugün dünyada giderek daha fazla tanındığını ifade etti.

Kahvenin hazırlanış yöntemleri ve sunum ritüelleri anlatılan katılımcılar, daha sonra ikram edilen geleneksel Türk kahvesini Türk lokumu eşliğinde içti.

Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamındaki etkinlikte, kahve ikramının ardından misafirlere kahve falı geleneği hakkında bilgi verildi ve Kamerunlu davetlilerin fincanlarına bakılarak Türk kahve falı kültürü uygulamalı olarak tanıtıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

Tartışma yaratan zam teklifi resmen geri çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?

17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde

Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde
UEFA'dan Jhon Duran'a men

Jhon Duran'a ceza! Birbirinden zorlu maçlarda forma giyemeyecek
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
Ayrılık gerekçesi bomba! Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti

Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti
Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde

Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde
Kazandığı parayı bayi ödeyememiş! Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında

Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında
YSK karar aldı! 3 ilde seçim yapılacak

YSK karar aldı! 3 ilde seçim yapılacak
Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 yıldız isim forma giyemeyecek

6 yıldız isim kupada oynanacak derbide olmayacak! İşte nedeni
Raftaki ürün denetime giden zabıtayı kızdırdı: Satılmaması lazım, derhal kaldırın

Raftaki ürünü gören zabıta sinirlendi: Derhal kaldırın buradan
Ülkenin başkenti alarm sesleriyle yıkıldı! Gökdeleni dronla vurdular

Ülkenin başkenti alarm sesleriyle yıkıldı! Gökdeleni dronla vurdular
Xabi Alonso'dan flaş karar! Arda Güler 'Neden' diye soruyordu

Xabi Alonso'dan flaş karar! Arda "Neden" diye soruyordu
Telefonda sevgilisi ile tartışan genç kız 17. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Sevgilisi ile tartışan kadın 17. kattan atlayarak yaşamına son verdi
ABD'den görülmemiş uyarı: Giderseniz vasiyetinizi hazırlayın

ABD'den görülmemiş uyarı: Giderseniz vasiyetinizi hazırlayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.