Kamerun'da Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği düzenlendi

Kamerun'un başkenti Yaounde'de, Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Kamerunlu gazeteciler ve birçok davetli katıldı.

Büyükelçi Öskiper, törende yaptığı konuşmada, Türk kahvesinin Osmanlı döneminden bugüne uzanan zengin kültürel birikiminin, yalnızca bir içecek geleneği değil aynı zamanda misafirperverliğin, paylaşımın ve sohbet kültürünün sembolü olduğunu söyledi.

Kahvenin farklı toplumları bir araya getiren kültürel bir köprü işlevi gördüğünü belirten Öskiper, Türk kahvesinin yüzyıllardır süregelen geleneğinin bugün dünyada giderek daha fazla tanındığını ifade etti.

Kahvenin hazırlanış yöntemleri ve sunum ritüelleri anlatılan katılımcılar, daha sonra ikram edilen geleneksel Türk kahvesini Türk lokumu eşliğinde içti.

Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamındaki etkinlikte, kahve ikramının ardından misafirlere kahve falı geleneği hakkında bilgi verildi ve Kamerunlu davetlilerin fincanlarına bakılarak Türk kahve falı kültürü uygulamalı olarak tanıtıldı.