Kamerun'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Paul Biya İddialı Kazandı

Kamerun'da 12 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini, geçici sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın kazandığı bildirildi.

Ulusal Oy Sayım Komisyonunun paylaştığı geçici sonuçlara göre, Biya, oyların yüzde 53,6'sını alarak seçimi kazandı.

En yakın rakibi Issa Tchiroma Bakary yüzde 35,1 oy alırken, diğer adaylardan Cabral Libii yüzde 3,41, Bello Bouba Maigari ise yüzde 2,45 oy oranına ulaştı.

33 üyeden oluşan Ulusal Oy Sayım Komisyonu, sonuçların ülke genelindeki 58 bölgesel komisyonlardan gelen tutanaklara dayandığını bildirdi.

Muhalif lider Issa Tchiroma Bakary ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüzde 54,8 oyla seçimi kendisinin kazandığını iddia ederek, "Artık halk zaferini kutlayabilir çünkü kazandık. Halkın özgürlüğü pazarlık konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Anayasa Konseyi, nihai seçim sonuçlarını yarın yerel saatle 10.30'da açıklayacak.