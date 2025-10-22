Haberler

Kamerun'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Paul Biya İddialı Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamerun'da 12 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın geçici sonuçlara göre oyların yüzde 53,6'sını alarak kazandığı bildirildi. Ancak en yakın rakibi Issa Tchiroma Bakary, kendisinin kazandığını iddia ederek seçim sonuçlarına itiraz etti.

Kamerun'da 12 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini, geçici sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın kazandığı bildirildi.

Ulusal Oy Sayım Komisyonunun paylaştığı geçici sonuçlara göre, Biya, oyların yüzde 53,6'sını alarak seçimi kazandı.

En yakın rakibi Issa Tchiroma Bakary yüzde 35,1 oy alırken, diğer adaylardan Cabral Libii yüzde 3,41, Bello Bouba Maigari ise yüzde 2,45 oy oranına ulaştı.

33 üyeden oluşan Ulusal Oy Sayım Komisyonu, sonuçların ülke genelindeki 58 bölgesel komisyonlardan gelen tutanaklara dayandığını bildirdi.

Muhalif lider Issa Tchiroma Bakary ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüzde 54,8 oyla seçimi kendisinin kazandığını iddia ederek, "Artık halk zaferini kutlayabilir çünkü kazandık. Halkın özgürlüğü pazarlık konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Anayasa Konseyi, nihai seçim sonuçlarını yarın yerel saatle 10.30'da açıklayacak.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, ekipler olay yerinde

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın

Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın
Kızarmış tavuktaki büyük tehlike

Uzmanlar uyardı: Evinize sokmayın
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir

Alarmları kurun! Bu akşam tarih yazabilir
Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın

Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Alanya sahilinde Barış Manço sürprizi! Görenler hayran kaldı

Sahilde Barış Manço sürprizi! Görenler hayran kaldı
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Fena linç yemişti! Icardi'nin son hali herkesi şaşırttı

Fena linç yemişti! Son hali herkesi şaşırttı
Hülya Avşar'dan yeni imaj! 'Set zamanı' notuyla geri döndü

Bu halinden eser kalmadı! "Set zamanı" notuyla geri döndü
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
İstanbul'da vatandaşı isyan ettiren kuyruk

Vatandaşı isyan ettiren kuyruk
Küçük kıza cinsel saldırı iddiası ülkeyi yangın yerine çevirdi

Ülkeyi yangın yerine çeviren göçmen iddiası! Haberi duyan sokağa indi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.