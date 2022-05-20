Kamerun'da Anglofon krizi gölgesinde 'Ulusal Birlik Günü' kutlandı

Kamerun'un başkenti Yaounde'de "20 Mayıs Ulusal Birlik Günü"nün 50. yıl dönümü yoğun katılımla kutlandı.

Yaounde'deki 20 Mayıs Caddesi'nde düzenlenen kutlamalara Devlet Başkanı Paul Biya, sivil ve askeri yetkililerin yanı sıra çok sayıda Kamerunlu katıldı.

Kamerun milli marşı ile başlayan törende, uzun süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Biya araç yardımıyla Kamerunluları selamladı.

Askeri geçit töreniyle devam eden törende, gençler yöresel kıyafetlerle geleneksel dans gösterisi sundu.

Diğer taraftan, Anglofon ( İngilizce konuşan) ayrılıkçıların "Ulusal Birlik Günü"nü protesto etmek için Kuzey-Batı ve Güney-Batı bölgelerinde hafta başında başlattığı genel grev devam ediyor.

Federal yapıdan üniter yapıya geçiş

Kamerun'da 1972'de federal yapıdan üniter yapıya geçilen 20 Mayıs günü her yıl ulusal birlik günü olarak kutlanıyor.

Bağımsızlığın elde edildiği 1960'da özek bölge statüsünde Kamerun'a dahil olan eski İngiliz sömürgesi Kuzey-Batı ve Güney-Batı bölgelerinin, 1972'de üniter yapıya geçilerek merkezi hükümete bağlanmasının "Anglofon krizinin" temellerini attığı düşünülüyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.