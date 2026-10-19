Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kamerun'da 25. Çinli sağlık ekibi Meyomessala'da ücretsiz hizmete başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamerun'un Güney Bölgesi'ndeki Meyomessala kasabasında 25. Çinli sağlık ekibi perşembe günü üç gün süreyle ücretsiz sağlık hizmeti vermeye başladı. Bakan Manaouda Malachie cuma günü alanı ziyaret ederek Çinli ekibin hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MEYOMESSALA, 19 Ekim (Xinhua) -- Kamerun'un Meyomessala kasabasında 25. Çinli sağlık ekibinden ücretsiz sağlık hizmeti almak için sıra bekleyen hastalar, 16 Ekim 2026.

Kamerun'daki 25. Çinli sağlık ekibi, perşembe günü ülkenin Güney Bölgesi'ndeki Meyomessala'da ücretsiz sağlık hizmeti vermeye başladı. Ekip, üç gün süreyle bölgedeki hastaları muayene etti.

Kamerun Halk Sağlığı Bakanı Manaouda Malachie, cuma günü sağlık hizmetlerinin sunulduğu alanı ziyaret ederek, Çinli ekibin Kamerun'daki sağlık hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. (Fotoğraf: Kamerun'daki 25. Çinli Sağlık Ekibi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

İstanbulluları kahreden bir haber daha! Cansız bedeni bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
ABD'de uçak kavşağın ortasına çakıldı! Saniyelerle faciadan dönüldü

Sürücülere ecel terleri döktüren görüntü
M7 metrosunda aktarma çilesi devam ediyor! Mecidiyeköy için aylar sonra tarih verildi

M7 metrosunda aktarma çilesi devam ediyor! Aylar sonra tarih verildi
100 yaşına bir kala dünyayı şaşkına çevirdi! Rekorlar kitabına girdi

100 yaşına bir kala dünyayı şaşkına çevirdi
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması

Geceye damga vuran gol! Dünya onu konuşuyor
Görüntü Türkiye'den! Tekne turu yapanlar tesadüfen kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Tekne turu yapanlar tarafından kaydedildi
Zelenski'nin canlı yayındaki hareketi kafaları karıştırdı

Ne yapıyorsun Zelenski? İddia hayli vahim