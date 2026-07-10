Haberler

Kamerun 1400 "uyanış kilisesi"ni kapatma kararı aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamerun'da 11 yaşındaki bir kız çocuğunun öldürülmesinin ardından hükümet, ülke genelindeki 1400 'uyanış kilisesi'ni kapatma kararı aldı. Olayın zanlısı, cinayeti kilisedeki bir din görevlisinin yönlendirmesiyle işlediğini itiraf etti.

Kamerun hükümeti, başkent Yaounde'de 11 yaşındaki bir kız çocuğunun öldürülmesinin ardından ülke genelindeki 1400 "uyanış kilisesi"nin kapatılacağını duyurdu.

Kamerun Bölgesel Yönetim Bakanı Paul Atanga Nji yaptığı açıklamada, ülke genelinde resmi olarak tespit edilen 1400 "uyanış kilisesi"nin kapatılacağını açıkladı.

Nji, yıllardır uygulanan "idari hoşgörü" anlayışı nedeniyle çok sayıda ibadethanenin yasal izin almadan faaliyet göstermeye başladığını belirterek, ciddi bir düzensizlik oluştuğunu ifade etti.

Suçun hem ülke yasaları hem de kutsal metinler tarafından yasaklandığını belirten Nji, hükümetin bundan sonra yasa dışı faaliyet gösteren dini yapılara karşı taviz vermeyeceğini bildirdi.

Yaounde'de 27 Haziran'ı 28 Haziran'a bağlayan gece, 11 yaşındaki bir kız çocuğu öldürülmüş, olayla ilgili gözaltına alınan zanlının mensubu olduğu uyanış kilisesiyle bağlantısı soruşturmanın odağına yerleşmişti.

Zanlı, ifadesinde eylemi uyanış kilisesindeki bir din görevlisinin yönlendirmesiyle gerçekleştirdiğini öne sürmüş, bir çocuğun kurban edilmesinin mali sıkıntılarından kurtulmasını sağlayacağına inandırıldığını iddia etmişti.

Kamerun'da son yıllarda sayıları hızla artan uyanış kiliselerinin önemli bir bölümünün resmi izin almadan faaliyet gösterdiği, hükümetin ise bu yapıları uzun süre "idari hoşgörü" politikası kapsamında denetim dışında tuttuğu belirtiliyor.

Afrika'da yayılan "uyanış kiliseleri"

Afrika'da özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren yayılan "uyanış kiliseleri" Katolik ve Protestan mezheplerinden bağımsız olarak genellikle bireysel liderler veya küçük gruplar tarafından yönetiliyor.

Birçok "uyanış kilisesi", hastalıkları iyileştirme ve ibadet sırasında ruhsal kurtuluş sağlama gibi mucizeler sunduğu iddiasıyla gençlerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversitelileri fuhşa teşvik eden 6 şüpheli gözaltına alındı

Üniversitelileri sapıkların elinden böyle kurtardılar
Trump'ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor

Trump'a bak sen! Gizemli hamlenin gerekçesi anlattığı gibi değilmiş
Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal
Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarlık para trafiğini böyle yönetmişler

Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarları böyle aklamışlar
Her desteklediği takım kaybedince yeniden üzülmemek için çareyi bakın nasıl buldu

Desteklediği her takım kaybedince yine üzülmemek için bakın ne yaptı
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı