Kamerun'da 58 gündür dönmeyen Biya'dan orduya dev atama

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, 7 Haziran'da "özel ziyaret" kapsamında Avrupa'ya gitmesinin ardından 58 gündür ülkeye dönmezken, imzaladığı 3 cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle silahlı kuvvetlerde kapsamlı görev değişikliği yaptı.

Biya'nın imzasıyla yayımlanan kararnamelerle, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Raymond Jean Charles Beko'o Abondo tuğgeneralliğe terfi ettirilerek görevinde bırakıldı.

Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevine Tümgeneral Hippolyte Ebaka atanırken, 4 müşterek askeri bölgenin komutanı değiştirildi.

Kara, hava ve deniz kuvvetleri ile jandarma teşkilatında da çok sayıda üst düzey atama ve terfi gerçekleştirildi.

93 yaşındaki lider uzun süredir kamuoyu önüne çıkmıyor

Cumhurbaşkanlığından Biya'nın dönüş tarihine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, 93 yaşındaki liderin uzun süredir kamuoyu önüne çıkmaması sağlık durumu ve devlet yönetimine ilişkin tartışmaları gündemde tutuyor.

Hükümetten daha önce yapılan açıklamalarda da Biya'nın yurt dışında bulunduğu süre boyunca anayasal yetkilerini kullanmayı sürdürdüğü bildirilmişti.

Muhalefet temsilcileri ve bazı sivil toplum kuruluşları, Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu ve devlet yönetimine ilişkin daha fazla şeffaflık çağrısı yaparken, anayasal işleyişe ilişkin tartışmalar da yeniden gündeme geldi.

Biya'nın 44 yıla yaklaşan iktidarı

Kamerun'un ilk Cumhurbaşkanı Ahmadou Ahidjo'nun istifasının ardından 6 Kasım 1982'de anayasal süreç kapsamında cumhurbaşkanlığı görevini devralan Paul Biya, 44 yıldır ülkeyi yönetiyor.

Daha önce 1975-1982 yıllarında başbakan olarak görev yapan Biya, 1984, 1988, 1992, 1997, 2004, 2011, 2018 ve 2025'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak görevini sürdürdü.

2008'de kabul edilen anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanlığı için uygulanan dönem sınırlaması kaldırılırken; bu düzenleme, Biya'nın yeniden aday olmasının önünü açtı.

Biya, Ekim 2025'te yapılan son cumhurbaşkanı seçimlerini de kazanarak görev süresini uzattı.

93 yaşındaki Biya, "dünyanın görevdeki en yaşlı devlet başkanı ünvanını" taşımayı sürdürürken 44 yıllık iktidarıyla "Afrika'nın en uzun süre görev yapan liderleri" arasında yer alıyor.

Kaynak: AA