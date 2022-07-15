Kameriyede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2) OLAY KAMERADATrabzon'un Sürmene ilçesinde kameriyede Muhammet H.'nin Uğurcan Bayraktar ve Mertcan Aygün'ü tabancayla vurarak öldürdüğü, Harun Demir'i ise yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. OLAY KAMERADA Trabzon'un Sürmene ilçesinde kameriyede Muhammet H.'nin Uğurcan Bayraktar ve Mertcan Aygün'ü tabancayla vurarak öldürdüğü, Harun Demir'i ise yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İlçe belediyesine ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Muhammet H.'nin silahıyla, kameriyede oturan ve kaldırımdan yola atlayarak kaçmaya çalışan kişiye tabancayla ateş edip, olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Harun Demir Hisarcık Trabzon Sürmene Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kameriyede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.