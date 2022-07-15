Kameriyede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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OLAY KAMERADATrabzon'un Sürmene ilçesinde kameriyede Muhammet H.'nin Uğurcan Bayraktar ve Mertcan Aygün'ü tabancayla vurarak öldürdüğü, Harun Demir'i ise yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
OLAY KAMERADA
Trabzon'un Sürmene ilçesinde kameriyede Muhammet H.'nin Uğurcan Bayraktar ve Mertcan Aygün'ü tabancayla vurarak öldürdüğü, Harun Demir'i ise yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İlçe belediyesine ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Muhammet H.'nin silahıyla, kameriyede oturan ve kaldırımdan yola atlayarak kaçmaya çalışan kişiye tabancayla ateş edip, olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Demirören Haber Ajansı / Güncel