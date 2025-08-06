Kamçatka Yarımadası'ndaki Baraj Yıkıldı, Heyelan Endişesi Artıyor

VLADİVOSTOK, 6 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Kamçatka Yarımadası'nda faaliyete geçen Klyuchevskoy Yanardağı'nın yakınlarındaki baraj yıkıldı. Barajın yıkılması bölgede heyelan ve ulaşım aksaklıkları yaşanabileceğine dair endişeleri artırdı.

Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şubesi Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü çarşamba günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Studenaya Nehri yakınlarında yürütülen saha çalışması sonucu 2023 yılında nehrin sağ ve sol kanallarını ayırmak için inşa edilen barajın çöktüğünün ve suyun iki kanaldan da serbest şekilde akmaya başladığının belirlendiğini söyledi.

Bilim insanları, hasarın 30 Temmuz'da bölgeyi vuran güçlü depremin tetiklediği artan volkanik faaliyetlerle bağlantılı olduğunu düşünüyor.

Klyuchevskoy Yanardağı'ndan çıkan lavlar an itibarıyla Bogdanoviç Buzulu'na doğru yayılarak buzun hızla erimesine neden oluyor. Eriyen sular yamaçlardan aşağı akarak büyük çaplı çamur ve moloz akıntılarına yol açıyor.

Uzmanlar, akıntıların artması halinde Tolbachinsky Vadisi'ndeki turistlere doğrudan tehdit oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.