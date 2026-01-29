Haberler

Rusya'nın Şiveluç Yanardağı Son 24 Saat İçinde İki Kez Faaliyete Geçti

Güncelleme:
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki Şiveluç Yanardağı, iki şiddetli patlama ile kül bulutları yaydı. Yerel yetkililer, volkanik külün solunmasının tehlikeli olabileceğini belirterek halkı uyarırken, hava trafiğine yönelik riskler nedeniyle 'turuncu' kod ilan edildi.

VLADİVOSTOK, 29 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Şiveluç Yanardağı çarşamba günü iki kez şiddetli kül püskürttü.

Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şubesi Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'nün bildirdiğine göre 3.283 metre yüksekliğindeki yanardağdaki ilk patlamada kül bulutları deniz seviyesinden yaklaşık 7 kilometre, ikinci patlama sırasındaysa 8 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Volkanik kül bulutu, yanardağın batısına doğru 110 kilometre boyunca uzanarak çok sayıda yerleşim yerinin bulunduğu yarımadanın iç kesimlerine ilerledi.

Yerel halk ve turistleri dikkatli olmaları konusunda uyaran yerel yetkililer, volkanik külün solunmasının tehlikeli olabileceğini ve alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirtti.

Hava trafiğine yönelik riskler nedeniyle "turuncu" kod ilan edilirken, volkanik külün uçak motorlarına zarar verebileceği ve havacılık ekipmanlarında teknik arızalara yol açabileceği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
