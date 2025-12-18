Haberler

Albüm: Kamboçya: Tayland ile Sınır Çatışmalarında 18 Sivil Hayatını Kaybetti

Kamboçya: Tayland ile Sınır Çatışmalarında 18 Sivil Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Kamboçya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Tayland sınırında süregelen çatışmalarda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 18'e, yaralı sayısının ise 78'e ulaştığını açıkladı. Çatışmalar sonucunda 476.179 kişi yerinden edildi.

PUNOM PEN, 18 Aralık (Xinhua) -- Kamboçya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Touch Sokhak, Tayland'la devam eden sınır çatışmalarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 18'e yükseldiğini söyledi.

Sokhak perşembe günü sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında çarşamba günü saat 18.00 itibarıyla çatışmalarda yaşamını yitiren Kamboçyalı sivil sayısının 18'e, yaralı sayısının ise 78'e ulaştığını söyledi.

Sokhak, yerinden edilen 476.179 kişinin arasında 240.000'den fazla kadın ve 130.000 çocuğun bulunduğunu sözlerine ekledi.

