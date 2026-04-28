Kamboçya ve Tayland Dışişleri Bakanları Brunei'de Sınır Sorunlarını Ele Aldı

PUNOM PEN, 28 Nisan (Xinhua) -- Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ve Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, Brunei'de düzenlenen 25. ASEAN-AB Bakanlar Toplantısı çerçevesinde bir araya gelerek sınır meselelerini ele aldı.

Kamboçya Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada, tarafların pazartesi günü sınırdaki duruma ilişkin samimi bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, güven artırıcı önlemler ile iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin daha geniş boyutlarının da ele alındığı kaydedildi.

Sokhonn, "Ülkelerimiz arasında kalıcı barışı tesis etmek ve böylece ASEAN bünyesindeki huzur, istikrar ve birliğe katkı sağlamak için samimi bir kararlılık sergilenmesi, uluslararası hukuka, ASEAN Şartı'na ve mevcut tüm antlaşma ile anlaşmalara tam riayet edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kamboçya ve Tayland, her iki tarafta da kayıplara yol açan üç haftalık silahlı çatışmanın ardından 27 Aralık 2025'te ateşkes ilan etmişti.

Kaynak: Xinhua
