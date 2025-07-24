Kamboçya ve Tayland Diplomatları Geri Çekildi

PUNOM PEN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Chum Sounry, Tayland'la diplomatik ilişkilerini en alt seviyeye indirmeye karar verdiklerini söyledi. Sözcü, perşembe günü erken saatlerde yaptığı açıklamada Tayland'ın başkenti Bangkok'taki tüm diplomatik personellerini çektiklerini belirtti.

Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, çarşamba günü Kamboçya'yla diplomatik ilişkilerini alt seviyeye indirme talimatı vererek Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'deki Tayland Büyükelçisi'ni geri çağırmış, başkent Bangkok'taki Kamboçya Büyükelçisi'ni de sınır dışı etmişti.