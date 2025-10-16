Haberler

Kamboçya ve Güney Kore, Çevrim İçi Dolandırıcılıkla Mücadele İçin Anlaştı

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Jina ile yaptığı görüşmede çevrim içi dolandırıcılıkla daha etkili mücadele etmek için işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştı. Ayrıca, Güney Koreli bir öğrencinin ölümüyle ilgili güvenlik taahhüdünde bulundu.

Kamboçya ile Güney Kore'nin, çevrim içi dolandırıcılık suçlarına karşı işbirliğini artırma konusunda anlaştığı bildirildi.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Jina ile görüştüğünü belirtti.

Açıklamaya göre, görüşmede sınır ötesi suçlara yönelik meseleleri ele alan taraflar, çevrim içi dolandırıcılıkla daha etkili mücadele etmek amacıyla işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Yonhap ajansının haberine göre de Hun Manet, başkent Phnom Penh'deki görüşmede, ağustosta Kamboçya'da ölü bulunan Güney Koreli öğrencinin ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek ülkedeki Güney Kore vatandaşlarının güvenliğini sağlama taahhüdünde bulundu.

Güney Kore, Kamboçya'da öldürülen Güney Koreli öğrencinin ölümünün, ülkedeki dolandırıcılık merkezlerinde gördüğü işkenceyle ilişkili olduğu iddiaları üzerine harekete geçmiş, konuya ilişkin acil önlem alınmasını istemişti.

Seul yönetimi dün ayrıca, Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerinin Güney Kore vatandaşlarının güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle ülkenin bazı bölgelerine seyahat yasağı getireceğini duyurmuştu.

Kamboçya İçişleri Bakanı Sar Sokha da ay başında yaptığı açıklamada, son 2 yıl içinde çevrim içi suçlara karışan en az 15 bin yabancının Kamboçya'dan sınır dışı edildiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
