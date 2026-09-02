Kamboçya 2026-2035 Ulusal Mayın Faaliyeti Politikası'nı Başlattı

PUNOM PEN, 2 Eylül (Xinhua) -- Kamboçya, 2026-2035 Ulusal Mayın Faaliyeti Politikası'nı resmen yürürlüğe koydu. Söz konusu politika, ülke genelinde tespit edilen tüm kara mayınlarını, misket bombalarını ve diğer patlayıcı savaş kalıntılarını ortadan kaldırmayı amaçlayan 10 yıllık kapsamlı bir yol haritası sunuyor.

Çarşamba günü açıklanan politika belgesine göre Güneydoğu Asya ülkesi, tespit edilen tüm kara mayınlarını 2030 yılına kadar, tüm misket mühimmatlarını ve patlayıcı savaş kalıntıları içeren öncelikli alanları ise 2035 yılına kadar temizlemeyi hedefliyor.

Politika belgesine göre Kamboçya, insani mayın temizleme faaliyetlerinin başladığı 1992 yılından 2025 yılına kadar 3.541 kilometrekare araziyi temizledi. Mayın temizleme ekipleri, söz konusu 33 yıllık süreçte 1,2 milyondan fazla antipersonel mayın, 26.700 antitank mayın ve 3,24 milyon patlayıcı savaş kalıntısını tespit ve imha etti.

Bu önemli başarılara dikkat çekilen belgede, kritik zorlukların devam ettiği belirtildi.

Belgeye göre, ülkede halihazırda toplam 1.749 kilometrekarelik arazi temizlenmemiş durumda. Söz konusu alanın 557 kilometresi kara mayınlarıyla, 663 kilometresi misket mühimmatlarıyla ve 529 kilometresi ise diğer patlayıcı savaş kalıntılarıyla kaplı.

Kamboçya, kara mayınları ve patlayıcı savaş kalıntılarından en ağır etkilenen ülkelerden biri olmayı sürdürüyor. Kamboçya Mayın Faaliyeti ve Mağdur Destek Kurumu'na göre, 1979 ile Haziran 2026 arasında ülkede meydana gelen kara mayını ve patlayıcı savaş kalıntısı patlamalarında 19.852 kişi hayatını kaybetti, 45.301 kişi de yaralandı ya da uzuv kaybına uğradı.

Kaynak: Xinhua