Kamboçya-Tayland Sınır Çatışmalarında Hayatını Kaybeden Kamboçyalı Sivillerin Sayısı 17'ye Yükseldi

PUNOM PEN, 17 Aralık (Xinhua) -- Kamboçya, Tayland ordusunun Kamboçya topraklarına yönelik hava saldırıları ve topçu atışlarını sürdürdüğünü, sivil can kaybı sayısının ise 17'ye yükseldiğini açıkladı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Sözcüsü Tümgeneral Maly Socheata çarşamba sabahından itibaren Tayland ordusunun tanklara monte edilmiş makineli tüfekler, silahlı insansız hava araçları, topçu silahları ve bir F-16 savaş uçağı kullanarak Kamboçya'nın Oddar Meanchey, Banteay Meanchey ve Pursat eyaletlerindeki çeşitli mevzilere saldırı düzenlediğini söyledi.

Socheata, çatışmada hayatını kaybeden Kamboçyalı sivillerin sayısının 17'ye, yaralıların sayısının ise 77'ye yükseldiğini bildirdi.

Resmi rakamlara göre çatışmalar nedeniyle 130.000'den fazla Kamboçyalı aile (yaklaşık 438.000 kişi) evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

Kamboçya-Tayland sınır çatışması 7 Aralık'tan bu yana devam ediyor. Her iki taraf da saldırıyı başlatanın karşı taraf olduğunu iddia ediyor.