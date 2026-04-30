Kamboçya'da Eski Muhalefet Lideri Kem Sokha'ya Vatana İhanetten Verilen 27 Yıl Hapis Cezası Onandı

PUNOM PEN, 30 Nisan (Xinhua) -- Kamboçya Temyiz Mahkemesi, eski muhalefet lideri Kem Sokha'ya vatana ihanet suçundan verilen 27 yıl hapis cezasını onadı.

Perşembe günü görülen duruşmada Kem Sokha da hazır bulundu.

Kem Sokha'nın avukatlarından Pheng Heng, kararın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kem Sokha'ya 5 yıl süreyle yurtdışına çıkış yasağı da getirildiğini belirtti.

Kamboçya yasalarına göre Kem Sokha'nın bir ay içinde Yüksek Mahkeme'ye başvurarak karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

Yüksek Mahkeme tarafından kapatılan Kamboçya Ulusal Kurtarma Partisi'nin eski başkanı olan Kem Sokha, 2023 yılında Punom Pen Belediye Mahkemesi tarafından vatana ihanet suçundan 27 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve cezasını ev hapsinde çekmesine hükmedilmişti.

72 yaşındaki eski muhalefet lideri, meşru Kamboçya hükümetini devirmeye yönelik girişimde "yabancı bir güçle" gizli işbirliği yapmaktan suçlu bulunmuş ve 2017 yılında tutuklanmıştı.

Punom Pen Belediye Mahkemesi, Kem Sokha'ya ömür boyu siyaset yasağı da getirmişti.

Kaynak: Xinhua