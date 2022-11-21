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Kamboçya'da Asean Parlamentolar Arası Asamblesi'nin 43. Genel Kurulu Başladı

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Kamboçya'da Asean Parlamentolar Arası Asamblesi'nin 43. Genel Kurulu Başladı

PUNOM PEN, 21 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen (sağdan altıncı), Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Parlamentolar Arası Asamblesi'nin 43.

PUNOM PEN, 21 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen (sağdan altıncı), Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Parlamentolar Arası Asamblesi'nin 43. Genel Kurulu'nda, ASEAN'a üye ülkelerin parlamento başkanları ile birlikte grup fotoğrafı için poz verdi, 21 Kasım 2022.

ASEAN'a üye ülkelerin parlamento başkanları, sürdürülebilir, kapsayıcı ve dirençli bir bölgenin desteklenmesine yardımcı olmanın yollarını görüşmek üzere Pazartesi günü Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de biraraya geldi. (Fotoğraf: Ly Lay/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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