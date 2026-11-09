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Kamboçya, 73. Ulusal Bağımsızlık Günü'nü 90 yıllık sömürge sonrası kutladı

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Kamboçya, başkent Punom Pen'de 9 Kasım 2026'da düzenlenen kutlamalarla 73. Ulusal Bağımsızlık Günü'nü kutladı. 9 Kasım 1953'te bağımsızlığını ilan eden ülke, 1863'te başlayan 90 yıllık Fransız sömürge yönetimine son vermişti.

PUNOM PEN, 9 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen Ulusal Bağımsızlık Günü kutlamaları, 9 Kasım 2026.

Kamboçya, pazartesi günü 73. Ulusal Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

9 Kasım 1953'te bağımsızlığını ilan eden ülke, 1863'te başlayan 90 yıllık Fransız sömürge yönetimine son verdi. (Fotoğraf: Sovannara/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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