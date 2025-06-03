Kaman'da EÜAŞ Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Kaman'da EÜAŞ Depo Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadı ancak depoda maddi zarar meydana geldi.

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde Elektrik Üretim A.Ş.'ye (EÜAŞ) ait depoda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kaman ilçesine bağlı Hirfanlı köyünde meydana geldi. EÜAŞ'a ait depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler depoyu sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Öte yandan Kaman Kaymakamı Nurullah Kaya da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Yangında can kaybı yaşanmazken, depoda zarar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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