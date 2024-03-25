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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Porto Riko ziyaretinde tempo tuttuğu şarkının sözlerini öğrenince alkışlamayı kesti

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Porto Riko ziyareti sırasında tempo tuttuğu şarkının sözlerinin Filistin ve Haiti hakkında olduğunu öğrenmesi üzerine alkışlamayı kestiği ortaya çıktı.

Fox News kanalının haberine göre Harris, 22 Mart'ta Porto Riko'nun başkenti San Juan'daki toplum merkezini ziyaret etti. Merkezin avlusunda 6 kişilik bir müzik grubu tarafından karşılanan Harris, söylenen şarkıya kafasını sallayıp, alkışlayarak tempo tuttu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Porto Riko ziyaretinde tempo tuttuğu şarkının sözlerini öğrenince alkışlamayı kesti

"NEDEN BURADASIN KAMALA?"

Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi (RNC) kaynaklarına göre Harris, olay esnasında yanında bulunan bir kişinin, şarkı sözlerinin "Bilmek istiyoruz Kamala, neden buradasın? Filistin ve Haiti çok yaşasın!" şeklinde olduğu uyarısına kadar göstericilere eşlik etti.

PROTESTO EDİLDİ

Uyarı sonrasında alkışlamayı kesen Harris, şarkı bitene kadar kafasını yavaşça sallamayı sürdürdü. Harris'in ziyareti sırasında toplum merkezi dışındaki protestocular ise "soykırımcı İsrail ve ABD" ve "Kamala Harris savaş suçlusu" sloganları attı.

Kaynak: AA / Güncel

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